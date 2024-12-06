Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne mesaj: Türkiye dünya sıralamasında ilk 10'da

"Bu vesileyle Kosova'dan Kolombiya'ya, Ürdün'den Pakistan'a, Güney Afrika'dan Azerbaycan'a, Afganistan'dan Somali'ye kadar, dünyanın 55 farklı ülkesinde fedakarlıkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Çoğu zaman zor şartlar altında pek çok riski, tehlikeyi göze alarak, Türkiye'nin maarif sancağını gururla dalgalandıran her bir öğretmen, idareci ve vakıf çalışanımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum"