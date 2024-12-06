Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne mesaj: Türkiye dünya sıralamasında ilk 10'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren Türkiye'nin, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer aldığını bildirdi.
Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil bir Toplum ve Sürdürülebilir bir Gelecek için Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.
"Dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için çaba sarf ediyor"
Mesajında, zirvenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:
Vakfın bu eğitim kurumlarında yerel müfredatla birlikte uluslararası eğitim yöntemlerini de başarıyla uyguladığını vurgulayan Erdoğan, vakfın bir taraftan erdemli ve nitelikli insan yetişmesine hizmet ettiğini, bir taraftan da toplumlar arası iletişimin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.
Zirvenin başarılı geçmesini dileyen Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı başta olmak üzere bu önemli zirvede emeği ve katkısı bulunan kurumları tebrik etti.