​Dağa eleman aktaran da İBB’den çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işçi kıyımı yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu, belediyeyi PKK’lılarla doldurdu. İmamoğlu döneminde işe alınan örgütle irtibatlı kişilerin arasında, dağa eleman götüren de var, örgütsel eğitimler alan da.
GÖZALTINA ALINDI
- HDP’nin desteğiyle İBB Başkanlığı'nı kazanan İmamoğlu’nun döneminde belediyeye yerleştirilen PKK’lılar arasında en dikkat çekenlerden biri Sevtap Ayman. İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de büro işçisi olarak çalışan Ayman, İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım’da gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayman’ın, PKK/KCK adına dağ kadrosuna eleman aktardığı yönünde ifadeler olduğu öğrenildi.
CEZAEVİNE GİRDİ
Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş’de çalışan Eyyüp Çelik’in de dağ kadrosundaki teröristlere yardım ettiği belirlendi. Çelik, “örgüte yardım etme” suçundan 31 Temmuz 2017 ve 13 Şubat 2019 arasında cezaevinde kaldı. İBB’de çalışan Veysi Altıntaş’ın, PKK/KCK’nın sözde “siyasal alan” yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadıyla “siyaset akademileri” adı altında düzenlediği örgütsel eğitimlere katıldığı ve 10 Ocak 2018’de gözaltına alındığı belirlendi. İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de çalışan Melikşah Kaya’nın, PKK’nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptandı. Turan Akkaya ise “terör örgütü propagandası yapmak” gibi suçlardan 3 kez adli işlem gördü.