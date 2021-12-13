​Dağa eleman aktaran da İBB’den çıktı

Bursa'da "motosikletli jokey" görenleri gülümsetti

Bursa'da bindiği motosikleti at yerine koyup kırbaçlayarak seyreden şahıs görenlere tebessüm ettirirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.



Şehrin en işlek caddelerinden olan Mudanya yolunda, motosikleti üzerinde seyreden bir vatandaş hızlanması için motorun arkasına vurdu. Motosikleti at zanneden şahsı gören diğer vatandaşların yüzünde tebessüm belirirken, 'maşallah sanki at sürüyor' esprileri yapıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.