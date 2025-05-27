Demokrasi ve Özgürlükler Adası tarihe ışık tutuyor

Başbakan Adnan Menderes ve 2 bakanın yargılandığı Yassıada, 2020 yılından bu yana “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adıyla tarihin karanlık dönemine de ışık tutuyor. Demokrasinin en karanlık günlerinin tanığı Yassıada, ismi "yassı", namı ise "yaslı" ada olarak tanımlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinin tanıdığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden küllerinden doğdu.

17 YAPI ZİYARETE AÇIK

Darbeci askerler tarafından tutuklanan dönemin hükümet üyelerinin 19 farklı davadan yargılandığı ada, yeni adıyla vatandaşların ziyaretine açıldı. Darbenin acı izlerini taşıyan ada, yargılamaların olduğu dönemle ilgili günlere ışık tutarken ziyaretçilerini de tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. dada gezilebilen 17 farklı yapı, Türkiye siyasi tarihinin utanç sayfaları olan darbe, tutuklamalar ve yargılamaları gözler önüne seriyor. Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan başta olmak üzere Demokrat Partililerin yargılamasının yapıldığı mahkeme salonu adada en çok ilgi gören yer olurken, sanık sandalyelerinden, sanıkların savunmalarını yaparken kullandıkları mikrofona kadar birçok ayrıntı mahkeme salonu içerisinde yer alıyor.

DÖNEMİN KOŞULLARI ANLATILIYOR

"Hasan Polatkan Spor Salonu ve 27 Mayıs Müzesi"ne dönüştürülen salonda ise dava dosyalarının özetleri yer alırken, müzede ziyaretçilere, dönemin siyasi gelişmeleri ve Yassıada'da yaşananların anlatıldığı 13 dakikalık kısa film izletiliyor. Adnan Menderes Müzesi'nde ise Türkiye'de ilk kez demokratik seçimle iktidara gelen Başbakan Menderes'in hayatına ve görev yaptığı döneme dair yaşananlar ile darbeciler tarafından tutuklanıp yargılandığı günlerdeki koşulları ziyaretçilere anlatılıyor.







