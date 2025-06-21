Devlet Denetleme Kurulundan kamu denetçilerine yönelik eğitim semineri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri" düzenlendi.
Vatandaş odaklı devlet anlayışı esas alınarak, kamu hizmetlerinin adil, etkin ve erişilebilir bir şekilde sunulmasının elzem olduğunu belirten Susmaz, bu doğrultuda devletin tüm organlarının temel görevinin halkın ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm odaklı ve şeffaf bir hizmet anlayışıyla hareket etmek olduğunu söyledi.
- Kamu kurumlarının vatandaş odaklı hizmet sunması ve toplumun refahını artırmaya yönelik çalışmalarını Cumhuriyetin ikinci asrını şekillendirecek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli gördüklerini ifade eden Hakkı Susmaz, "Bu anlamda kamu kurumlarının teftiş kurulları ve denetim birimlerinde müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanları olarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacaktır." dedi.
Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ile vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Susmaz, teftiş kurulları ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetmenlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinin, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.
Susmaz, denetimin, kamu gücünün keyfilikten uzak, hukuka ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını temin ettiğini, bu durumun hem kamu yönetiminde hesap verebilirliği sağlayacağını hem de vatandaşların devlete olan güvenini pekiştireceğini kaydetti.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da 26 Kasım 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile denetim alanında önemli bir sayfa açıldığını söyledi.
- Genelgede kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesinin, bunun yanında tüm denetim faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesinin vurgulandığını hatırlatan Tanrıkulu, kamu hizmet sunum kapasitesini geliştirmek için rehberlik esaslı denetim yapılmasının ve denetimde teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.
Sunumlar
Açılış konuşmalarının ardından Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu "Tarihten Günümüze Yönetim ve Denetim" başlıklı sunum yaptı.
Sunumların ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ün yaptığı kapanış konuşmasıyla seminer sona erdi.