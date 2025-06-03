DİSK Şube Başkanı'ndan İzmir Belediye Başkanı Tugay'a sert çıkış: "Başkanım gel, burada çöp var, temizle!"

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Kordon'da çöp toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki göstererek, "Bir gün bir çöp görürsem burada, arayacağım başkanı. 'Başkanım gel, burada çöp var, temizle' diyeceğim bundan sonra" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev 6.'ncı günde sürüyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda dün yapılan eylemde açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül'ün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili sözleri sosyal medyada günün en çok paylaşılan videolarından biri oldu.