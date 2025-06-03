DİSK Şube Başkanı'ndan İzmir Belediye Başkanı Tugay'a sert çıkış: "Başkanım gel, burada çöp var, temizle!"

"Şunu da söylemeden edemeyeceğim. İki dakika gördüğüm için söylüyorum; Allah var, iyi temizlik yapıyorlar. Gerçekten gördüm, iyi temizlik yapıyor. Bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hemşehri İletişim Merkezi'nde çalışan arkadaşlar var içimizde. Vatandaş orayı arıyor, onlar da bizim sendikanın telefonunu vermiş. Vatandaş bizi arıyor, 'Şurada çöp var, burada bir sorun var, müdahale edin' diye. Bir gün bir çöp görürsem burada, arayacağım başkanı. 'Başkanım gel, burada çöp var, temizle' diyeceğim bundan sonra"