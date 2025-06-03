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İzmir kaosu yaşıyor: 23 bin kişi işi bıraktı belediye başkanı çöp toplamaya başladı

İzmir kaosu yaşıyor: 23 bin kişi işi bıraktı belediye başkanı çöp toplamaya başladı

08:343/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, sokakta çöp toplaması işçi tarafından tepkiyle karşılandı.
Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, sokakta çöp toplaması işçi tarafından tepkiyle karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi iş bırakırken, yaşanan krizin faturası her zaman olduğu gibi İzmirlilere kesildi. Grevin 5. gününde İzmirliler kaosa uyandı. Otobüsler çalışmadı, duraklarda uzun kuyruklar oluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle 29 Mayıs tarihinde 23 bin işçi greve çıktı. CHP yönetimindeki İzmir'de işçilerin grev kararı şehirde hayatı adeta felç etti. Ulaşım ve temizlik işleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluşurken cadde ve sokaklar da çöp yuvasına döndü. Dün akşam grevdeki işçiler, sokaklardaki çöpleri toplayan vatandaşlara saldırdı.


Kordon'da yaşanan gerilim sonrası açıklama yapan 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bizi İzmir'in düşmanıymış gibi ilan ediyor. İzmir'in sahibi biziz. Hiç kimsenin bizi halka İzmir düşmanıymış gibi göstermeye hakkı yok. Biz İzmir halkına hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.







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