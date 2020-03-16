Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilecek
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini açıkladı. Erbaş, "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
Ali Erbaş
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.

'Cemaatle namaza ara verilecek'
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'Cemaatle namaza ara verilecek'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, 'Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir' dedi.

"Camiler açık kalacak"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir" şeklinde konuştu.

"Umreye giden 390 vatandaş bugün dönecek"

Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü ifade eden Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve karantinaya alınacağını bildirdi.

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