Diyarbakır'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

Diyarbakırlılar, yağan doluyu böyle görüntüledi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ceviz büyüklüğüne dolu yağdı. Sağanak yağışın da hakim olduğu ilçede vatandaşın araçları da zarar gördü.
Adıyaman'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla beraber ilçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Mahalleli, zarar görmemesi için dışarıdaki araçlarının üzerlerini karton ve battaniyelerle kapattı. Dolunun yağdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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