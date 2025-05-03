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Diyarbakır'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

Diyarbakır'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

14:033/05/2025, Cumartesi
DHA
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Diyarbakırlılar, yağan doluyu böyle görüntüledi.
Diyarbakırlılar, yağan doluyu böyle görüntüledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ceviz büyüklüğüne dolu yağdı. Sağanak yağışın da hakim olduğu ilçede vatandaşın araçları da zarar gördü.

Adıyaman'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla beraber ilçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.



Mahalleli, zarar görmemesi için dışarıdaki araçlarının üzerlerini karton ve battaniyelerle kapattı. Dolunun yağdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




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