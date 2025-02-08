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Edirne'de biri gri kategoride yer alan iki terörist yakalandı

Edirne'de biri gri kategoride yer alan iki terörist yakalandı

08:328/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne'nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "Gürz-45" operasyonuyla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden GRİ kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer’in; 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

#PKK/KCK
#Bülent Taşer
#Leyla Hüşeng
#Sarya Baran

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