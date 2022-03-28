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EĞİTİM ANKARA

Eğitimde Web3 dönüşümü

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı. Web3 Teknolojileri Derneği Başkanı Buğra Ayan, "Öğrenciler, gelişen teknolojiyle beraber dijital kimliğinin farkına varırsa meta evrene daha güçlü bir motivasyonla adapte olacaklardır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eğitimde Web3 dönüşümü
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Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde sanal gerçeklik uygulamalarına geçmeye hazırlanıyor. Öğrencilerin eğitiminin meta evren ile güçlendirilmesinin bir fırsat olduğunu söyleyen Web3 Teknolojileri Derneği Başkanı Buğra Ayan, yaşanabilecek durumları anlattı.

Buğra Ayan
Buğra Ayan

DERS İÇERİKLERİ ZENGİNLEŞECEK

  • Dijital dönüşümle birlikte öğretmen ve öğrencilerin teknolojiye daha iyi adapte olacaklarını ifade eden Ayan, “Eğitim içeriklerinin zenginleşmesi noktasında önemli değişimler olabilir. Örneğin EBA sisteminde öğrenciler soru çözdükçe elde ettiği puanlar metaverse evreninde NFT’den (dijital sanat eserleri) oluşan çeşitli hediyelere dönüşebilir. Oyunlaştırmanın çok güçlü bir şekilde var olacağı bu süreçte öğrenci dijital varlıklarını artırmak için eğitim portalı üzerinde çok daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Benzer öğretmenlerin içerik üretimleri artabilir ve zenginleşebilir” dedi.

GÜÇLÜ BİR MOTİVASYON KAYNAĞI

Meta evren adı altında görülecek şeylerin temelde sanal gerçeklik olduğuna dikkat çeken Ayan, “Öğrenciler, sanal gerçeklikle farklı ortamlara erişme imkanına sahip olacaklar. Yani tarih dersinde zamanda yolculuk, coğrafya dersinde farklı bir mekanı gözlemleme gibi senaryolar. Fakat bu aslında metaverse değil sanal gerçeklik. İkisi arasındaki en temel fark öğrencinin dijital varlığının mülkiyetine sahip olması. Eğer öğrenci dijital varlığının mülkiyetine sahip olursa artık daha güçlü bir motivasyonla bu süreçlerin parçası olabilecektir.” ifadelerini kullandı.

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