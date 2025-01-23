Elazığ'da madende iş kazası: Ayağına kayaç düşen madenci yaralandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ Alacakaya'da bir madende patlama yaşandığı iddialarını yalanladı. Bakanlık bir maden işçisinin dizine kayaç düşmesi nedeniyle yaralandığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir madende patlama ve göçük olduğu iddia edilmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, söz konusu iddiayı yalanladı.
Resmi X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakanlık, bir maden işçisinin dizine kayaç düşmesi nedeniyle yaralandığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.
Valilikten açıklama
Elazığ Valiliği, Palu ilçesindeki krom madeni ocağında kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası olduğunu, kazayla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kayaönü köyü Ayıpınarı mevkisinde bulunan krom madeni ocağında, kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş, tedavisi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Konu ile ilgili adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.