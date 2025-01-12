Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya'da sondaj sırasında göçük: Toprak altında kalan iki kişi hayatını kaybetti

Amasya'da sondaj sırasında göçük: Toprak altında kalan iki kişi hayatını kaybetti

19:0712/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Olay, merkez ilçesine bağlı Uygur Köyü'nde meydana geldi.
Olay, merkez ilçesine bağlı Uygur Köyü'nde meydana geldi.

Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi sondaj yaptıkları esnada toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin toprak altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları sonuçlandı. İki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İşçilerden Sezgin Eser ve Aytekin Er toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.


Ekipler hayatını kaybeden işçilerin cesetlerine ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.


Vali Bakan olay yerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bakan, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Şu an 2 işçimiz de maalesef hayatlarını kaybettiler, onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ailelerine, köylülerine ve tüm ilimize başsağlığı diliyorum." dedi.


#Amasya
#sondaj
#göçük
#AFAD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar? Tahminler, artışlar ve ödeme detayları