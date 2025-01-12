Amasya'da sondaj sırasında göçük: Toprak altında kalan iki kişi hayatını kaybetti

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Vali Bakan, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Şu an 2 işçimiz de maalesef hayatlarını kaybettiler, onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ailelerine, köylülerine ve tüm ilimize başsağlığı diliyorum." dedi.