Sarıyer'de yola reflektör koymak isterken yolcu otobüsünün çarptığı sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası aracından inerek yola reflektör koymak isteyen sürücüye, aynı istikamette seyir halinde olan 34 FGT 225 plakalı yolcu otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil ile yolcu otobüsü arasında sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.