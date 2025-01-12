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Sarıyer'de yola reflektör koymak isterken yolcu otobüsünün çarptığı sürücü hayatını kaybetti

Sarıyer'de yola reflektör koymak isterken yolcu otobüsünün çarptığı sürücü hayatını kaybetti

00:3212/01/2025, Pazar
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sarıyer'de geçirdiği hasarlı kaza sonrası trafikteki sürücüleri uyarmak amacıyla yola reflektör koymak isteyen sürücüye, aynı istikamette seyir halinde olan yolcu otobüsü çarptı. Otomobil sürücüsü, kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Sarıyer'de hasarlı kaza sonrası yola reflektör koymak isteyen otomobil sürücüsüne aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası aracından inerek yola reflektör koymak isteyen sürücüye, aynı istikamette seyir halinde olan 34 FGT 225 plakalı yolcu otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil ile yolcu otobüsü arasında sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları olay yerine gelirken, sürücünün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmalarından sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.




#Sarıyer
#kaza
#otobüs

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