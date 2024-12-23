İstanbul'daki 'sabıkalı' geçitte yine kaza

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde birçok kez kaza yaşanan “sabıkalı” üst geçitte yine kaza meydana geldi. Rauf Orbay Caddesi’nde önceki akşam seyir halindeki "06 HA 6187" plakalı TIR’ın dorsesinde bulunan çekici, üst geçide çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken TIR olay yerinden kaldırıldı. TIR sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor. Aynı geçitte daha önce 14’ün üzerinde kaza meydana geldi. 12 Mart’ta yaşanan kazada ise TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.