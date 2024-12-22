Polis aracına çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı: Dört polis yaralandı

Olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı. Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi. Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.