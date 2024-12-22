Polis aracına çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı: Dört polis yaralandı

İstanbul Çekmeköy’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Çarpmanın ardından polis, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak istedi. Ancak, sürücünün yakınlarının müdahalesiyle arbede yaşandı. Olayda 4 polis yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı, sürücü ise ortadan kayboldu.
Çekmeköy Madenler Mahallesi'nde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna arkadan çarptı. Kazanın ardından alkollü sürücü ve beraberindeki kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere direnince gerginlik çıktı.
Olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı. Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi. Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.
Yaralı polislerin durumu iyi
Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.