Zift yüklü kamyon üzerlerine devrildi: 3 işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinde zift yüklü kamyonun çarptığı otomobildeki 3 belediye işçisi hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülüğünü Y.E.’nin yaptığı ve özel bir inşaat şirketine ait olduğu öğrenilen 06 DB 8130 plakalı zift yüklü hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

27 METRE SÜRÜKLEDİ

Yokuştan savrulan kamyon o esnada park halinde bulunan ve içerisinde Mamak Belediyesi çalışanlarının olduğu otomobili altına alarak yaklaşık 27 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ezilen aracın içindeki işçilerden Mustafa Ali Köksal ve Emrah Soylu olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çalışan Ese Güner’in ise nakledildiği hastanede vefat etti. Ölen işçilerin belediyenin kaçak yapı ve kentsel dönüşüm biriminde çalıştığı aktarıldı.

Ese Güner, Emre Soylu, Mustafa Ali Köksal.

ŞOFÖRÜN BİRÇOK VUKUATI VAR

Kamyon sürücüsü Y.E’nin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Sürücü Y.E’nin başta alkollü araç kullanmak üzere birçok kez ehliyetine el konulduğu ve benzer durumlardan dolayı çok fazla trafik cezası aldığı öğrenildi.

VİRAJI ALAMAMIŞ

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olay yerine gelip yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Şahin, “Çok acı bir olay. Asfalt yüklü kamyon virajı alamamış. Aracı altına alarak 27 metre sürüklemiş. Araç içerisindeki kişilerden ikisi olay yerinde diğeri de hastanede hayatını kaybetti. Vefat edenlerin hepsi belediye çalışanıydı” dedi.







