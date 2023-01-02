En ‘enerjik’ lise: Fabrika gibi hizmet veriyor

Okul elektrik ihtiyacının bir bölümünü kendi karşılarken 10 okulun çatısına da güneş enerjisi sistemi kurdu.

Yenilenebilir enerji projeleri okullara uzandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enerji tüketiminin olduğu 1000 okula güneş enerji sistemleri kurulması için çalışma başlatıldı. İstanbul’da enerji teknolojileri alanında eğitim veren ve kendi enerjisini üreten Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu projeye model oldu.

FABRİKA GİBİ HİZMET VERİYOR

Güneş santrali, rüzgâr türbini ve yenilenebilir enerji sahası bulunan okulda sektöre bir fabrika gibi hizmet veriliyor. Okul, bahçesindeki güneş santrali, rüzgâr türbini ve yenilenebilir enerji sahasıyla meslek liseleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. Okul atölyesinin elektrik ihtiyacının bir kısmını kendi kendine karşılamasının yanında ildeki okullara da destek veriyor. İstanbul’daki 10 ilkokulun çatısına kurulan güneş paneli sayesinde okulların elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor.

REKLAM

Okul Müdürü Ahmet Cömert, 1 teknik 1 de meslek olmak üzere iki yenilenebilir enerji teknolojileri bölümleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

USTABAŞI OLDULAR

“Biz 8 yıldır yenilenebilir enerji alanında öğrenci yetiştirip piyasaya gönderiyoruz. Çoğu öğrencimiz şu anda bizim firmalarda ustabaşı oldu. Çatıda bir tane 5 KW’lık panel var. 3 KW’da yerde var. Atölyemizin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşıla-yabiliyoruz. 50 KW’lık için proje hazırladık, dönüşü bekliyoruz.”

UYGULAMALI ÖĞRETİYORUZ

Yenilenebilir teknolojiler bölümü öğretmeni Cem Demir, “Öğrencilerimiz meraklı olmasa biz bu bölümü böyle büyütemezdik. Uygulamalı öğretiyoruz. Altı yıldır buradayım. Meslek lisesi kısmında öğrencilerimiz genelde ustabaşı olarak çıkıyor. Teknik kısmında ise mühendislik bölümünü tercih ediyorlar. Her iki türlü de avantajlı. Çünkü yeni olan piyasaya yetiştirilmiş öğrenci veriyoruz” dedi.

REKLAM

Ahmet Cömert

Sektöre eleman yetiştiriyor

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü’nde dört yıllık eğitim veriliyor. Okul bahçesinin bir kısmı rüzgar türbini ve güneş paneline ayrılmış. 192 öğrencinin bulunduğu bölüme gelen öğrenciler 4 yılda yenilenebilir enerjiyi baştan sona öğrenmiş olarak mezun oluyor. Yenilenebilir teknolojinin piyasada yeni olmasını fırsat bilen öğrenciler tam donanımlı olarak mezun oldukları okuldan ya tekniker olarak ya da enerji mühendisliğine geçerek kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Hedef solar mont üretmek

Okulun öğrencileri de geleceğin mesleklerinden biri üzerine eğitim aldıkları için memnun. Bölümün 12’nci sınıf öğrencisi Sude Naz Yücel, “Geleceğe yönelik bir meslek. Mezun olduğumda bu bölümden devam etmeyi enerji mühendisi olmayı düşünüyorum. İlerideki hedefim sıcak su ya da elektrik olmayan köylere paneller yaymak. Sokakta yaşayanlar için solar mont üretmek. Montların arkasına güneş paneli yerleştirip akşamları sıcak geçirmelerini sağlamak” dedi.