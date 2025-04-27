Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ercan Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama: O tarihe kadar sürecek

Ercan Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama: O tarihe kadar sürecek

18:1327/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
KKTC, TEKNOFEST nedeniyle Ercan Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi
KKTC, TEKNOFEST nedeniyle Ercan Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenecek bazı gösteriler nedeniyle Ercan Havalimanı'ndaki uçuşlara 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında kısıtlama getirdi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, NOTAM yayımlanarak, 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında 10.00-13.00, 15.00-16.30 ve 18.00-19.00 saatlerinde bölgede TEKNOFEST gösterilerine katılacak hava taşıtları dışında kalan hava araçlarının uçuşlarına izin verilmeyeceği belirtildi.


Açıklamada, aynı tarihler arasındaki belirlenen boş zamanlarda, drone ve yamaç paraşütü uçuşlarının şartlı koordinasyon sonrası Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nin onayı ile yapılabileceği duyuruldu. İlgili konuların koordinasyonu ve bilgi almak üzere “0392 231 47 77 ile 0542 876 9999” numaralı telefonlardan Sivil Havacılık Dairesine ulaşılabileceği kaydedildi.

#KKTC
#TEKNOFEST
#Ercan Havalimanı
#Uçuş kısıtlaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge son durum: Düzenlemesiyle maaşlar ve emekli ikramiyelerinde değişiklikler kapıda