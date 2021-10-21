Gündem ESAMın düzenlediği 4 Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu başlıyor
İSTANBUL

ESAM'ın düzenlediği 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu başlıyor

Dördüncü Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu Cuma günü açılış programıyla başlıyor. İki gün sürecek olan sempozyumun açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılarak birer konuşma yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ESAMın düzenlediği 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu başlıyor
Necmettin Erbakan

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin destek verdiği 4’üncü Uluslar arası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu yarın başlıyor.

İki gün sürecek olan sempozyumun açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılarak birer konuşma yapacak.

  • 22-23 Ekim 2021 tarihlerinde Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Sempozyumu Ankara’da gerçekleşecek. Sempozyumda Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Hareketi ile birlikte siyasi, sosyolojik, tarihi ve ekonomik temellerinin çok yönlü etkileri alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınacak.

ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ HER ALANDAN ELE ALINACAK

4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Sempozyumu, 22-23 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Programda Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Hareketi, alanında uzmanlar tarafından ele alınacak. Program sonucunda ortaya çıkacak olan bildirilerin kitap olarak basılarak okurlara sunulacak.

YERLİ VE YABANCI AKADEMİSYENLER KATILACAK

Sempozyum hakkında bilgi veren ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ, “40 civarında yerli ve yabancı akademisyenlerin sunum yapacağı bir sempozyum olacak. Hem online hem de fiziki olarak program gerçekleştirilecek’’ ifadelerini kullandı.

ESAM ÖNCÜLÜĞÜNDE İTÜ VE AHBV BİRLİKTE ORGANİZE EDİYOR

  • Sempozyumun organize edicisinin ESAM olduğunu belirten Ağdağ, “ESAM’la beraber Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklaşa yapıyoruz, İstanbul Teknik Üniversitesi Erbakan Hocamızın mezun olduğu üniversite ve akademik anlamda Hocamızın açtığı çığırın neşet ettiği yer olduğu için temsil anlamında iş birliği konusunda orası tercih edildi. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ise Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda” ifadelerini kullandı.

İLK SEMPOZYUM 2006 YILINDA YAPILDI

Millî Görüş sempozyumlarının ilk ikisi Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hayatta iken 2006 ve 2009 yıllarında gerçekleştirildi, üncüsü vefat ettikten sonra gerçekleştirdi, bu program ile de dördüncü gerçekleştirmiş olacak.

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