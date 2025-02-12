Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Esenyurt Belediyesi 6 Şubat depremi için toplanan yardımları depoda çürümeye terk etmiş

Esenyurt Belediyesi 6 Şubat depremi için toplanan yardımları depoda çürümeye terk etmiş

14:3712/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığı Esenyurt Belediyesi'nde, 6 Şubat deprem yardımları depoda bulundu.
CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığı Esenyurt Belediyesi'nde, 6 Şubat deprem yardımları depoda bulundu.

CHP'nin, DEM Parti ile kent uzlaşısı kapsamında ittifak yaparak aday gösterdiği Esenyurt Belediyesi'nde, 'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremleri için toplanan yardımların bir depoda bulunduğu ortaya çıktı.

Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li eski yönetiminin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürüttükleri ortaya çıktı.


"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak"
suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.


Bölgeye ulaştırılmamış


Sabah'ta yer alan habere göre CHP'li yönetimin, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlattığı ancak toplanan yardımları bölgeye ulaştırmadığı anlaşıldı. İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardım malzemeleri zamanla kullanılamaz hale geldi.


Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı.



Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP'li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.


Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP'nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.




#CHP
#Esenyurt
#Deprem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kocaeli'de yarın (13 Şubat Cuma) okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması