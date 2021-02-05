Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in eşi adına yapılan kaçak villa için 38 bin lira ceza

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen adına yapılan villa için ‘İmar dışı kaçak yapılaşma’ yaptığı gerekçesiyle 38 bin lira para cezası kesildi. Kaçak yapı ile ilgili süreci anlatan Tepebaşı Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Sözcüsü Orhan Durmuş, şunları söyledi:

"Beyan edilenle binanın yapıldığı tarih farklı"

"Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bütün yapı kayıt belgelerinin ve beyanın incelendiğini belirterek “Beyan yapıldığı tarihle binanın yapıldığı tarih arasındaki fark olduğu, beyanın doğru olmadığı uydu fotoğrafıyla tespit edildi. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da 3 yıldan az bir ceza gerektirmesi sebebiyle cezanın ertelenmesine karar vermiştir.

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Biz de bunu Büyükşehir Belediyesine soru yönergesi olarak sormuştuk. Bir belediye başkanı nasıl böyle bir işlem yapabilir ya da buna müsaade edebilir. Belki doğrudan kendisi yapmadı ise bile nasıl müsaade edebilir diye sormuştuk. Yapılan işlemin, böyle bir yanlışlığın olduğunu doğruladılar. Bununla ilgili her hangi bir vatandaşa nasıl bir muamele yapılıyorsa onlara da yapılacağını söylediler” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı Belediye Meclisi toplantısında konuyu yine sorup, "Yetki ve sorumluluğu sizdedir. Tepebaşı Belediye Başkanlığı olarak bu konuda ne yaptınız?" dediklerini anlatan Durmuş, "Onlar da ‘Biz 3194 Sayılı İmar Kanunu’na aykırılıktan 42. maddeye göre 38 bin lira para cezası kestik. Bu ceza da ödendi. Bir ay kadar zaman verildi.

Ruhsat alınmazsa yıkılacak

Eğer burası ile ilgili ruhsat başvurusu yapılır ve ruhsatıyla uygun hale getirilirse ruhsat işlemleri verilecek. Bina kaçak durumundan çıkarılarak normal bir bina haline dönecek. Ama eğer ruhsat alınamazsa ya da ilgili teknik şartları karşılamıyorsa o zaman bu bina yıkılmak durumda kalacak’ diye bir beyanda bulundular" ifadelerini kullandı.

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