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Etki ajanına da ceza geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusların yargılanmasına ilişkin yeni düzenleme işaretini vermişti. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre ‘etki ajanlığı’na karşı da tedbir geliyor. Başka devlet adına çalışıp Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturanlar mercek altına alınacak. Etki ajanlığı bir suç olarak Türk Ceza Kanunu’na girecek.

Nur Banu Aras
04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:42 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Casusluk faaliyetlerinin önlenmesinde yeni adımlar atmaya hazırlanan Türkiye, etki ajanlığına karşı da tedbir geliştiriyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda en çok tartışılan istihbarat faaliyetleri arasında etki ajanlığı yer alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), İsrail gizli servisi Mossad’a yönelik operasyonlarından sonra gündeme gelen casusluk faaliyetlerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni düzenleme sinyali vermişti. Yeni Şafak, düzenlemenin detaylarına ulaştı.


CEZA KANUNU’NA EKLENECEK

Yasama yılı bitmeden TBMM’ye gelecek olan 9’uncu Yargı Paketi’nde yeni tip casusluk suçları için yeni düzenlemeler yer alacak. İstihbarat mücadelesinde yeni bir boyut olan “etki ajanlığı” Türk Ceza Kanunu’na (TCK) girecek. TCK'da tarif edilen “casusluk”, “ajanlık” tanımına yeni bir kavram olarak etki ajanlığı da eklenecek. Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanlarına mercek tutulacak.


SOSYAL MEDYAYA MERCEK

TCK'da yer alan ajanlık ve casusluk suçlarının dışında, yeni yargı paketinde "sosyal medya aracılığıyla" Türkiye aleyhine propaganda yürüten etki ajanlarına karşı da düzenleme yer alacak. Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açanlar “etki ajanı” kapsamına girecek. Ülkenin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Söz konusu suçların caydırıcılığının olması adına bu kapsama giren suçlar için cezai müeyyideler gelecek.


CASUSLUĞUN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Casusluk ve ajanlığa yönelik cezaların arttırılması da gündemde. TCK'da “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlığıyla yer alan, devletin güvenliğine, iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgeleri yok eden, çalan kişiler 8 yıldan 12 yıla kadar, bu bilgileri savaş zamanında yok edenler müebbet, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin edenler ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Gizli kalması gereken bilgileri siyasal ya da askeri casusluk maksadıyla açıklayanlara müebbet hapis cezası veriliyor. Bu cezaların yeniden düzenleneceği belirtiliyor.


#Yılmaz Tunç
#casusluk
#ajanlık
#Adalet Bakanlığı
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