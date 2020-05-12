Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Fazilet Durağı yalanı tescillendi 47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi denilen Fazilet durağından otobüse kimsenin binmediği ortaya çıktı
POLİTİKA

Fazilet Durağı yalanı tescillendi: '47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi' denilen Fazilet durağından otobüse kimsenin binmediği ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 29 Mart’ta Fazilet Durağı’nda oluşan kalabalıkla ilgili ‘organize kötülük’ iddiası asılsız çıktı. Başsavcılık, 47 yolcu bindi denilen duraktan yolcu alınmadığını tespit etti. İBB sözcüsü Murat Ongun’un karşılaştırmak için kullandığı “22 Mart’ta 1 yolcu” ifadesinin de doğru olmadığı, o tarihte duraktan 57 yolcunun bindiği anlaşıldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Savcılığa, BELBİM’den verilen belgede Fazilet durağından hiçbir yolcunun binmediği, en fazla yolcunun ise 6 kişi ile Okul durağından bindiği görülüyor.
Savcılığa, BELBİM’den verilen belgede Fazilet durağından hiçbir yolcunun binmediği, en fazla yolcunun ise 6 kişi ile Okul durağından bindiği görülüyor.

Tüm Türkiye’de koronavirüse karşı önlemlerin alındığı dönemde Kağıthane-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde yoğun kalabalık büyük tepki topladı. 29 Mart’ta oluşan bu tabloyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun, bunun bilinçli yapıldığını ve ‘organize kötülük’ olduğunu iddia etti.

Ekrem İmamoğlu

İBB yönetimi, belediyedeki otobüslere ait sefer sayılarını ve hizmetlerini azaltmasından ötürü oluşan bu durumu, planlı ve kendi yönetimlerine karşı yapılmış bir komplo olduğunu öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ

İnceleme sonucu ortaya çıkan sonuç belgesi

***

Kağıthane-Kabataş hattı yolcu listesi

Savcılık suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 29 Mart Pazar günü 62 No’lu Kağıthane-Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun ve 146 No’lu Boğazköy-Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Kağıthane-Kabataş hattında ilk duraktan hareket saati olan 06.13 ile son durağa ulaşma saati olan 07.13 saatleri arasına ait araç içi güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek çözümü yapıldı. Aynı şekilde Boğazköy-Bakırköy hattının ilk hareket saati 05.43 ile son durağa ulaşma saati olan 06.25’e ait araç içi görüntüler incelendi.

BELEDİYE GEREKLİ TEDBİRİ ALMADI

Savcılık ayrıca her iki hattın pazar günleri aynı sefer saatlerine denk gelen son 3 aylık yolcu yoğunluk bilgisini de inceledi. Savcılık verdiği takipsizlik kararında,”29 Mart Pazar günü yaşandığı iddia edilen yoğunluğun yolcular veya 3. kişiler tarafından organize ve bilinçli bir şekilde oluşturulduğuna ilişkin herhangi bir veri elde edilemedi” denildi. Bu kapsamda şikayet dilekçesi ve basın açıklamalarında ifade edilen bilgilerin gerçek verilerle uyuşmadığı, pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu vurgulandı.

47 YOLCU DEDİLER SIFIR ÇIKTI

İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’un paylaşımları

  • İBB’nin iddia ettiği gibi 62 No’lu Kağıthane- Kabataş hattına ait Fazilet durağında 29 Mart Pazar günü 47 yolcunun binmediği de belirlendi. İBB Hukuk Müşavirliği’nin savcılığa bizzat gönderdiği bilgilere göre Fazilet durağından olay gün ve saatinde herhangi bir yolcu binmediği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığı, otobüsün şoförü Ertuğrul Aslan’ın verdiği, ‘Söz konusu duraktan hiç yolcu almadım’ beyanıyla çürütüldü. Savcılık verdiği takipsizlik kararında, yolculardan bir kısmının özel veya kamu sektöründe işçi veya esnaf, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler olduğuna vurgu yaptı. İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’un bir diğer iddiası da ‘Boğazköy-Bakırköy’ hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcunun bindiği oldu. Başsavcılık söz konusu hattı da inceleyerek aynı gün aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcunun bindiğini tespit etti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un
OYNAT 00:00
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Geçen hafta 1 kişi binmiş" dediği 62 numaralı otobüs MOBESE'de
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler hızla alınırken, İETT'de çekilen görüntü tartışma konusu oldu. Vatandaşın sosyal mesafe kuralına aykırı olarak balık istifi taşındığı o görüntülerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Oranize bir operasyon' değerlendirmesinde bulunarak 'Geçen hafta aynı otobüste 1 kişi vardı' dedi. Ongun'un işaret ettiği 22 Mart 2020 tarihine dair otobüs görüntüleri ise bu sözleri yalanlıyor.


Abone Ol Google News
10 Mart öncesi gibi olmayacak

10 Mart öncesi gibi olmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen konulara açıklık getirdi.
İlk güne geçer not

İlk güne geçer not

Kurallara uyulsa da ilk gün acemiliği bazı aksaklıklara neden oldu.
Asyada ikincidalga paniği

Asya'da ikinci
dalga paniği

​Mücadelede örnek gösterilen Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı.
İkiyüzlüğünün <br>ibretlik bir örneği

İkiyüzlüğünün
ibretlik bir örneği

Aksoy'dan 5 ülkenin ortak bildirisine tepki.
Koca'dan AVM uyarısı

Koca'dan AVM uyarısı

​"Çok yakınlık tez ayrılık getirir."
81 ile seyahat genelgesi

81 ile seyahat genelgesi

​İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı.

TSK'ya iftira atıyorsunuz

TSK'ya iftira atıyorsunuz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe söylentilerine sert tepki.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Tüm ilçenin <br>borcunu kapattı

Tüm ilçenin
borcunu kapattı

Veresiye defterlerini zabıtalar teslim aldı.

Dijital sınav kararı

Dijital sınav kararı

YÖK öğrencilerin merakla beklediği kararı açıkladı.
Bitirmesine <br>5 cüz kaldı

Bitirmesine
5 cüz kaldı

​Kabine toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesi.
Yakında binin <br>altına düşecek

Yakında binin
altına düşecek

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Peçe yasak <br>maske zorunlu

Peçe yasak
maske zorunlu

Fransa'da o tartışma yeniden başladı.
Kim olduğu <br>ortaya çıktı

Kim olduğu
ortaya çıktı

​Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu.
Parası Almanya'ya gidecekti

Parası Almanya'ya gidecekti

​Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.