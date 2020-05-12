Fazilet Durağı yalanı tescillendi: '47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi' denilen Fazilet durağından otobüse kimsenin binmediği ortaya çıktı

Tüm Türkiye’de koronavirüse karşı önlemlerin alındığı dönemde Kağıthane-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde yoğun kalabalık büyük tepki topladı. 29 Mart’ta oluşan bu tabloyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun, bunun bilinçli yapıldığını ve ‘organize kötülük’ olduğunu iddia etti.
İBB yönetimi, belediyedeki otobüslere ait sefer sayılarını ve hizmetlerini azaltmasından ötürü oluşan bu durumu, planlı ve kendi yönetimlerine karşı yapılmış bir komplo olduğunu öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ
***
Savcılık suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 29 Mart Pazar günü 62 No’lu Kağıthane-Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun ve 146 No’lu Boğazköy-Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Kağıthane-Kabataş hattında ilk duraktan hareket saati olan 06.13 ile son durağa ulaşma saati olan 07.13 saatleri arasına ait araç içi güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek çözümü yapıldı. Aynı şekilde Boğazköy-Bakırköy hattının ilk hareket saati 05.43 ile son durağa ulaşma saati olan 06.25’e ait araç içi görüntüler incelendi.
BELEDİYE GEREKLİ TEDBİRİ ALMADI
Savcılık ayrıca her iki hattın pazar günleri aynı sefer saatlerine denk gelen son 3 aylık yolcu yoğunluk bilgisini de inceledi. Savcılık verdiği takipsizlik kararında,”29 Mart Pazar günü yaşandığı iddia edilen yoğunluğun yolcular veya 3. kişiler tarafından organize ve bilinçli bir şekilde oluşturulduğuna ilişkin herhangi bir veri elde edilemedi” denildi. Bu kapsamda şikayet dilekçesi ve basın açıklamalarında ifade edilen bilgilerin gerçek verilerle uyuşmadığı, pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu vurgulandı.
47 YOLCU DEDİLER SIFIR ÇIKTI
- İBB’nin iddia ettiği gibi 62 No’lu Kağıthane- Kabataş hattına ait Fazilet durağında 29 Mart Pazar günü 47 yolcunun binmediği de belirlendi. İBB Hukuk Müşavirliği’nin savcılığa bizzat gönderdiği bilgilere göre Fazilet durağından olay gün ve saatinde herhangi bir yolcu binmediği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığı, otobüsün şoförü Ertuğrul Aslan’ın verdiği, ‘Söz konusu duraktan hiç yolcu almadım’ beyanıyla çürütüldü. Savcılık verdiği takipsizlik kararında, yolculardan bir kısmının özel veya kamu sektöründe işçi veya esnaf, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler olduğuna vurgu yaptı. İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’un bir diğer iddiası da ‘Boğazköy-Bakırköy’ hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcunun bindiği oldu. Başsavcılık söz konusu hattı da inceleyerek aynı gün aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcunun bindiğini tespit etti.