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İSTANBUL

​FETÖ yargıya 30 evden sızdı: Sorular çalışma evlerinden verildi

FETÖ yargıya 30 evden sızdı: Sorular çalışma evlerinden verildi

FETÖ’nün yargıya sızmak için dönemsel olarak açtığı hakim-savcı evleri soruşturmasında 93 avukat itirafçı oldu. Hakim ve savcılık sınavından 4 ay önce açılan çalışma evlerinde kampa alınan FETÖ’cülere sorular tek tek anlatıyordu. İstanbul’daki 30 hücre evinde eğitim alanlar sınavı başarıyla geçmeleri durumunda mülakat evlerine gönderiliyordu.

Şahin Şen Yeni Şafak
​FETÖ yargıya 30 evden sızdı: Sorular çalışma evlerinden verildi
Örgüt 2015’ten sonra Ankara’nın dışında İstanbul’da 30 hakim-savcı çalışma evi açmış. Sınavdan 4 ay önce açılan evlerde kalanlara sorular verilmiş.

FETÖ’nün yargıya sızmak için dönemsel olarak açtığı hakim-savcı çalışma evleri soruşturmasının 5. dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında son dalgayla birlikte 219 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan avukatların 93’ü itirafçı oldu. İtirafçı avukatlar örgütün yargıya nasıl sızdığına ilişkin kritik bilgi verdi.

HÜCRESEL EVLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2017’den bu yana FETÖ’nün hakim-savcı evleri yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda ilginç bilgilere ulaştı. 2015’e kadar sadece Ankara’da bulunan hakim-savcı çalışma evleri 2015 yılıyla birlikte İstanbul’da da açılmaya başlanmış. Örgüt “hakim savcı çalışma evleri” olan bu kozmik evlerin adını da “hücresel hakim savcı çalışma evleri” olarak değiştirmiş. Son operasyonla örgütün İstanbul’da 30’dan fazla “hücresel hakim savcı çalışma evi” deşifre edildi.

SINAVDAN 4 AY ÖNCE

FETÖ’nün bu adreslerin deşifre olmaması için birtakım önlemler aldığı ortaya çıktı. Sınava gireceklerin, üniversite öğrenimlerinin başından itibaren sadece FETÖ evlerinde kalan hukuk fakültesi öğrencileri arasından titizlikle seçildiği belirlendi. İfadeler ve polisin tespitine göre FETÖ, örgüte bağlılık derecesi “5-5”lik olan öğrencileri yemin ettirip bu evlere alıyordu. Evler sınavdan 4 ay önce başka bir örgüt evinde kalan öğrenci adına açılıyor, adaylar dış dünyadan izole edilerek sınava hazırlanıyordu.

SORULAR BİREBİR AYNI

Her eve ve evde kalanlara kod isimler veren FETÖ’nün, örgüt için umut vaat eden ancak yapıdan ayrılmak isteyen öğrencileri “ailelerinize zarar veririz” ve “sizi deşifre eder, her yerde karşınıza çıkar, engelleriz” diye tehdit ettiği öğrenildi. Örgütün evlerde sınava hazırlanan öğrencilere sınavda çıkacak soruları doğrudan vermediği, bunun yerine ev sorumlusunun getirdiği kitapçıktaki soruları çözdürdükleri ve sınavda da bu kitapçıktaki soruların çıktığı ifadelere yansıdı. Ev sorumlularının kitapçıkları öğrencilerde bırakmadığı, sorular çözüldükten sonra imha ettiği de belirlendi.

STAJ İLİ BİLE BELİRLENDİ

Örgüt, sınavın ardından “hücresel hakim savcı çalışma” evlerini hemen kapatmış. Sınavda başarılı olanlar “mülakat evi” adı verilen evlere gönderilirken, burada da sınavı kazanan adaylara hangi elbiseyi giymesi gerektiğinden konuşma tonuna kadar mülakatta neler yapması gerektiği birçok bilgi verildiği öğrenildi. FETÖ mülakatlarda başarılı olan hakim-savcı adaylarının staj yapacakları illeri de belirlemiş. Hakim-savcı adaylarının örgütün zayıf olduğu illerde staj yapmaları yönünde zorlandığı ifadelere yansıdı.

  • FETÖ'CÜLER HSK'YA BİLDİRİLDİ
  • Örgütün sınavı kazanamayanları hücresel hakim savcı çalışma evlerinin bir alt kademesi olan “avukatlık hazırlama evlerine” gönderdiği tespit edildi. Örgütün bu evlere gönderilen öğrencileri hakim-savcılık sınavına girmeleri için zorladığı, “hücresel hakim savcı çalışma evlerini” yine sınavdan 4 ay önce öncekilerden farklı lokasyonlarda açtığı ifadelere yansıdı. Polis “hücresel hakim savcı çalışma evlerinde” kalarak sınavı kazanan ve aktif olarak görev yaptığını belirlediği hakim ve savcıları HSK’ya bildirdiği öğrenildi.

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