FETÖ yine dizayn peşinde mi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na liderlik yolunu açan kaset kumpasının mimarı olan FETÖ'nün şimdi de yalan haberleri dolaşıma sokarak, CHP üzerinden yine siyaseti dizayn etmeye çalıştığı iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta perşembe günü ayağını kırmasının ardından FETÖ kendine bağlı sosyal medya hesapları üzerinden "silahla vuruldu" iddiasını dolaşıma soktu. Örgütün amacının; Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve eski lider Kılıçdaroğlu arasındaki rekabeti körüklemek olduğu belirtiliyor.

AYAĞINDAN VURULDU İDDİASI

FETÖ bağlantılı sosyal medya hesaplarında önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i ayağından vurdurduğu iddia edildi. Ardından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile mekânda yemek yiyen Özel'in 'açıklanamayan bir sebeple' çıkan arbedede ayağının kırıldığı öne sürüldü. Özel, geçirdiği kazanın ardından "silahla vuruldu" ve "barda saldırıya uğradı" iddialarına, "Ahlak dışı kampanya" diye tepki gösterdi.

ÖRGÜTÜ İŞARET ETTİ

Özel iddiaların kaynağı olarak 'Tarihsel husumetimiz var' dediği FETÖ'yü işaret etti. Özel şunları söyledi: “Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum.”

ABD’ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eylül ayı içinde Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere’yi kapsayacak uzun bir yurt dışı gezisine çıkacak. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile geçtiğimiz hafta telefon görüşmesi gerçekleştiren Özel’in, yine Ramallah'a gidemeyeceği öğrenildi. Özel’in geçtiğimiz 15 Nisan’da yapmayı planladığı ancak güvenlik gerekçesiyle gerçekleşmeyen Filistin ziyaretinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Koltuğa kumpasla oturmuştu

FETÖ bundan 14 yıl önce CHP ve Türk siyasetini dizayn için bir kaset darbesi yaptı. 2010 yılında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası kurulmuş, Baykal istifa etmişti. Baykal'ın istifasının ardından yapılan kurultayda daha önce genel başkanlık yarışına girmeyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturtulmuştu. FETÖ geçtiğimiz yıl da 14 yıl önce kurulan kumpasın aynısını 'montaj' yöntemiyle bu kez Cumhurbaşkanı Adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurarak adaylıktan çekilmesini sağlamıştı.

SIM kartı kopyalanmış

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının SIM kartının kopyalanması yöntemiyle ele geçirildiğini iddia etti. WhatsApp hesabını ele geçirilmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Yücel, kullandığı hattın operatörü olan Turkcell'e de dava açacağını ifade etti. Yücel, "Şu an WhatsApp hesabımın aktivasyonu durdurulmuş, sorunu gidermeye yönelik resmi yazışmalarımız ise devam etmektedir” dedi.

Sürpriz görüşme

CHP'de tüzük tartışmaları sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşme için talep İmamoğlu'ndan geldi. Parti içi muhalefetin ön seçim bayrağını çektiği CHP'de, delege üzerinde ciddi bir gücü bulunan ikilinin bir araya gelmesi dikkat çekti. Görüşme, "ön seçimden kaçınan Özel'i tasfiyesi için ilk adım" olarak nitelendirildi. Kulislerde, İmamoğlu'nun "Özel ve ekibiyle bu süreç tamamlanamayacak" dediği konuşuluyor.











