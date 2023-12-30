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FETÖ'cüler Süper Kupa iptali sonrası 'ikinci Gezi' hayaliyle ortaya çıktı: Arkası gelir umarım

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı. "GS-FB maçı Gezi’den buya bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir." diyen Uslu, "Arkası gelir umarım" ifadelerini kullandı. Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp yurda dönmesini istemişti.

00:12 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:13 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Firari teröristler Emre Uslu - Adem Yavuz Arslan
Firari teröristler Emre Uslu - Adem Yavuz Arslan

Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.

İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını söylemişlerdi.

Süper Kupa maçı iptal oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, 'organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

FETÖ'cüler Süper Kupa iptali sonrası 'ikinci Gezi' hayaliyle ortaya çıktı: Arkası gelir umarım

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, finalin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı.

"GS-FB maçı Gezi’den buya bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir."
diyen Uslu,
"Arkası gelir umarım"
ifadelerini kullandı.

Maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusu: Maça çıkmayın

Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp yurda dönmesini istemişti.



#Emre Uslu
#FETÖ
#Adem Yavuz Arslan
#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
6 dakika önce
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı oynanacak mı? Takımlar sahaya çıkacak mı?