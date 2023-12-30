Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, 'organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

"GS-FB maçı Gezi’den buya bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir."

"GS-FB maçı Gezi’den buya bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir."

Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp yurda dönmesini istemişti.