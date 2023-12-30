Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.
İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını söylemişlerdi.
Süper Kupa maçı iptal oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, 'organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
FETÖ'cüler Süper Kupa iptali sonrası 'ikinci Gezi' hayaliyle ortaya çıktı: Arkası gelir umarım
Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, finalin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı.
Maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusu: Maça çıkmayın
Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp yurda dönmesini istemişti.