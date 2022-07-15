FETÖ’cü Masonların 5 hedefi

Yeni Şafak’ın duyurduğu FETÖ’nün ‘sır’ gibi sakladığı mason mahrem yapılanmasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yer alan tespitlere göre, mason mahrem yapılanması, örgüt için asker mahrem yapılanması kadar önemli. Bunun için gizliliğe büyük önem verildi ve yapılanmanın varlığı yalnızca bu yapı içinde yer alanlar tarafından biliniyor.

İLK ŞART TAM BAĞLILIK

Örgüt, mason localarına sızdıracak elemanların seçimi için arayış içine girdi. Bu kapsamda, mahrem yapılanmadan sorumlu örgüt mensupları, ABD ve AB ülkelerine seyahatler gerçekleştirerek localara yönlendirilebilecek şart ve vasıftaki adaylarla mülakatlar gerçekleştirdi. FETÖ’nün bu konudaki ilk şartı örgüte tam bağlılık. Adayın örgütle olan bağını ortaya çıkarmayacak hususlar da kriterler arasında. Seçilecek adayın örgüt kurumlarında okumamış ve çalışmamış olmasına dikkat ediliyor.

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Bülent Bişer

AKTİF GÖREVDE OLANLAR VAR

Halihazırda bazı örgüt mensuplarının bu kapsamda Rotary Kulübü’ne üye olduğu, akabinde siyasi parti kurma çalışmalarında ve farklı siyasi oluşumlarda görev aldıkları bilgisine ulaşıldı. 2019 yılı itibarıyla devlet kurumlarında halen aktif görevde olan ve mason yapılanması içerisinde yer alan örgüt mensuplarının bulunduğu belirlendi. Mason mahrem yapılanmasının şu anda firari FETÖ imamı Bülent Bişer’in yönetiminde aktif faaliyet yürütmekle birlikte operasyonel güce henüz erişemediği belirtildi.

Arşiv

KODLU GİZLİLİK

Bülent Bişer başkanlığında 2015’te yapılan mason mahrem yapı toplantısında, mason localarına sızdırılan örgüt mensuplarının deşifre olmaması için alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı tespit edildi. Mason locasına üye olan örgüt mensuplarına ‘duvarcı’, Rotary Kulübü’ne üye olan kişilere de ‘peyzajcı’ denilmesine karar verildiği öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul da FETÖ’cü masonlar arasındaydı ancak sadece mason imamı Bülent Bişer ile görüşürdü.

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TİCARİ ZİNCİRE SIZMAK

Mason mahrem yapılanmasının amaçları şu şekilde sıralandı:

- İlk hedef her locaya birer ikişer öğrenci yetiştirmek.

- Asıl hedef ise mason locası başkanlarından başlamak üzere mason hiyerarşisinin içerisinde olmak.

- Yerleştirilen elemanlar vasıtasıyla FETÖ zihniyetiyle mason localarını yönlendirmek.

- Özellikle devlet kademelerinde olmak üzere örgüt harici locaya devam eden kişilerin tespit edilip kontrol altına alabilmek.

- Mason localarının ticari zincirine girebilmek.

GÜNDEM FETÖ'yü Masonlar kurdu