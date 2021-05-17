Gündem Filistine Libya modeli Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
ANKARA ORTADOĞU

Filistin'e Libya modeli:  Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir

“Mavi Vatan” kavramının mimarlarından müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin Libya gibi Filistin’le de deniz yetki anlaşması imzalamasını teklif etti. Yaycı, “Bu anlaşma Filistin’in uluslararası tanınırlığını ve dolayısıyla reel politik açıdan Filistin’e desteği arttıracaktır” dedi. Yeni Şafak’a Türkiye’nin denizden Filistin’e komşu olabileceğini gösteren bir harita gösteren Yaycı, "KKTC ile 2011’de imzaladığımız kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması örnektir. Bu anlaşma KKTC, BM üyesi olmamasına rağmen geçerlidir. Aynı şekilde Filistin ile de bu anlaşma imzalanabilir." ifadelerini kullandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Filistine Libya modeli: ​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Cihat Yaycı, Türkiye’nin Libya gibi Filistin’le de deniz yetki anlaşması imzalamasını teklif etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail’in saldırılarına karşı uluslararası çare arayışlarını Yeni Şafak’a değerlendirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) büyük iş düştüğünü kaydeden Yaycı, “İİT, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ni birtakım yaptırımlarla zorlamalı. Üye devletlerin çoğunda petrol ve doğal kaynaklar var. Bugünlerde bir koz olarak kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? İthalat-ihracatta kısıtlama ve ambargolar da söz konusu olmalı” dedi.

Cihat Yaycı
Cihat Yaycı

İKİ BAŞLILIK İSRAİL’E YARIYOR

  • Filistin’deki iki başlılığın İsrail’in elini güçlendirdiğini, Hamas ve El-Fetih’in birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden Yaycı, Filistin davasının en güçlü savunucusu Türkiye’nin, Filistin tarafından arabulucu tayin edilmesi teklifinde bulundu: “Biz İsrail’le komşu olduğumuzu söylerken, Filistin’le komşu olduğumuzu da söylüyorduk. Bu komşuluğun getirdiği avantaj kullanılmalı. Filistin’le bir anlaşma yapılabilir mi? Yapılabilir. Türkiye’nin sınırlandırma anlaşması yapacağı yer Gazze Şeridi’dir. Filistin’in iki başlılığı burada geçerli değil.”

TÜRKİYE’NİN ELİ GÜÇLENİR

İmzalanacak olası bir anlaşmanın kazanımlarına dikkat çeken Yaycı, şunları kaydetti: “Libya’daki gibi bir pozisyon da oluşturulabilir. Burada İsrail faktörü de anlaşmaya engel değil. Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na (East-Med) Filistin üye olabiliyorsa bizimle de anlaşma imzalayabilir. East-Med üyeliği, Filistin’in Doğu Akdeniz’de kıyısı olan başlı başına uluslararası bir birim olduğunun göstergesidir. Böyle bir anlaşma, East-Med üzerinden Türkiye’ye karşı oynanan oyunu lehimize çevirebilir. Bizim açımızdan stratejik bir satranç hamlesi olacaktır.”

İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi
DÜNYA
İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi

Türkiye'den BMGK tepkisi: Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz
DÜNYA
Türkiye'den BMGK tepkisi: Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz

ULUSLARARASI DESTEK ARTAR

  • “Bu anlaşma imzalandığı taktirde Filistin’in denizlerdeki doğalgazdan hak almasını sağlarız. Filistin’e destek olurken, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin de oyununu bozarız. İsrail Doğu Akdeniz’deki ittifakları gereği görüntüde karşı çıksa da, East-Med’e üye Filistin’in yapacağı böyle bir anlaşmaya çok büyük tepki vermeyecektir. Hem Filistin, hem Doğu Akdeniz’deki kazanımlar düşünüldüğünde böyle bir anlaşmanın tam zamanı. Bu anlaşma, Filistin’in uluslararası tanınırlığına büyük katkı sağlayacağı gibi, reel politik açıdan Filistin’e uluslararası desteği de arttıracaktır. Böyle bir gelişme karşısında İsrail uluslararası camiada başkalarıyla bambaşka şekilde karşı karşıya kalır.”

Filistinli genç çektiği kısa film ile İsrail'in zulmünü dünyaya anlattı
OYNAT 01:20
Filistinli genç çektiği kısa film ile İsrail'in zulmünü dünyaya anlattı
Filistinli genç sinemacı Ömer Rammal halkının acılarını ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların uğradıkları zulmü bir dakikalık filme sığdırdı. 'Mekan var oluşumuz, hatıralarımız, geleceğimizdir. Mekan biziz biz!'

TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimiz için her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimiz için her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi

BM üyeliği önemli değil

Filistin’in BM’de tanınmamasına karşın Yaycı, “Bir devletin devlet olabilmesi için BM tarafından tanınması şartı yok. 1933 tarihli Montevideo Sözleşmesi’ne göre sınırları, halk niteliği kazanmış insan topluluğu ve bir yönetimi olması yeterli. Gazze’de tüm bunlar var. Tayvan buna örnek. O zaman bu anlaşmayı imzalayabiliriz. Sadece BM nezdinde kayda geçiremeyiz. Önemli olan anlaşmadır. KKTC ile 2011’de imzaladığımız kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması da buna en büyük örnektir. Bu anlaşma, KKTC de BM üyesi olmamasına rağmen geçerlidir” dedi.

İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü
OYNAT 01:28
İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü
İsrail'in Filistinlilere yönelik yürüttüğü işgal ve baskı politikalarına Yahudiler de tepki gösteriyor. İsrail ordusundan istifa eden eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira, 'İsrail ordusu bir terör örgütüdür, komutanları da savaş suçlusudur.' dedi. Shapira, Yahudi ırkçısı hükümetin tüm bölgeyi felakete sürüklediğini söyledi.

Abone Ol Google News
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.
10 dakikada 8 bomba saydık

10 dakikada 8 bomba saydık

Yeni Şafak muhabiri, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile görüşürken İsrail'in hava saldırıları başladı.
Filistine Libya modeli

Filistin'e Libya modeli

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.
Tüm gece durmadı

Tüm gece durmadı

​İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi.
Türkiye'den BMGK tepkisi

Türkiye'den BMGK tepkisi

​Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz.
Dört parçalı Filistin

Dört parçalı Filistin

​İsrail işgali bütün vahşetiyle devam ederken, Filistinliler kendi topraklarında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail’e caydırıcı bir ders verilmeli

İsrail’e caydırıcı bir ders verilmeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Gazze'ye yapılan saldırıları görüştü.
Bildiri yetmez ortak güç kuralım

Bildiri yetmez ortak güç kuralım

​İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin için olağanüstü toplandı.
Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​İşgalci İsrail bir günde 42 kişi katletti.
Tam kapanma bitti

Tam kapanma bitti

Hayatımız ​15 gün böyle olacak...
Koltuk pazarlığı

Koltuk pazarlığı

CHP'den ​HDP'ye iki bakanlık vaadi.
'İsrail ırkçılık<br>ve sömürgecilik yapıyor'

'İsrail ırkçılık
ve sömürgecilik yapıyor'

Amerika'daki 'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu Filistinlilerin yanında.
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

​Liverpool kalecisi son dakikada galibiyeti getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.