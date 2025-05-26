Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat mı yedi? Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Vietnam dönüşü uçağın kapısı açıldığında Macron’un yüzüne doğru uzanan bir el kameralara yansıdı. Kırmızı ceketli kişinin eşi Brigitte Macron olduğu iddia edilirken, Elysee Sarayı’ndan hâlâ resmi açıklama gelmedi.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Elysee sarayı sessizliğini koruyor
Elysee Sarayı, Franceinfo’nun sorularına yanıt verirken olayın asılsız olduğunu öne sürdü. Ancak Macron’a yakın bazı isimlerin çelişkili açıklamaları dikkat çekti. Resmi bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.