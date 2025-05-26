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Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat mı yedi? Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat mı yedi? Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

11:1826/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Vietnam dönüşü uçağın kapısı açıldığında Macron’un yüzüne doğru uzanan bir el kameralara yansıdı. Kırmızı ceketli kişinin eşi Brigitte Macron olduğu iddia edilirken, Elysee Sarayı’ndan hâlâ resmi açıklama gelmedi.


Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Fransız kamuoyunun çalkalandığı olayda, sosyal medyada yayılan video büyük yankı uyandırdı. Franceinfo'ya konuşan Elysee kaynakları, “sıradan bir rahatlama anı” açıklaması yaparken, bazı yetkililer görüntüyü
“suç ortaklığı anı”
olarak yorumladı.

Elysee sarayı sessizliğini koruyor

Elysee Sarayı, Franceinfo’nun sorularına yanıt verirken olayın asılsız olduğunu öne sürdü. Ancak Macron’a yakın bazı isimlerin çelişkili açıklamaları dikkat çekti. Resmi bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.



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