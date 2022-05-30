Gaziantep’te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

CHP'li Tanrıkulu'ndan akılalmaz suçlamalar: Gaziantep'teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'kendisini patlatacağını' belirten kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili konuştu. Olaydan hükümeti sorumlu tutan Tanrıkulu, sokakların karıştırılmak istendiğini ve bunun bir prova olduğunu öne sürerek, 'Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar.' ifadelerini kullandı.