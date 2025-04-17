Gizli kamera skandalı sonrası o bungalov süresiz olarak mühürlendi

Ramazan Bayramı öncesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar, tek tek incelenmeye alındı. Şuana kadar yapılan cihaz incelemelerinde bungalova yerleştirilen gizli kameradaki bazı görüntüler, işletme sahibi H.K.'nın (31) telefonunda bulundu. Bungalovda meydana gelen skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48), gizli kamerayı kendilerinin koymadıklarını söyleseler de ‘özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklanmıştı.