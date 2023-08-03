Gözü dönmüş LGBT'li kliniği basıp veterineri darp etti: Saldırgan trans serbest bırakıldı

LGBT'li saldırganın veterineri darp edip kliniğe maddi zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
LGBT'li dehşeti, önceki gün Çankaya ilçesinde Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğinde meydana geldi.
A.K, isimli trans, erken doğum yapan kedisini, enfeksiyon kaptığı için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü. LGBT'li A.K, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı. Saldırgan LGBT'li, Eroğlu'na tokat atıp, saçından çekerek ve başına vurarak feci şekilde darp etti. Klinikteki eşyaları da dağıtan gözü dönmüş trans, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Tehdit üstüne tehdit: Sana daha neler yapacağım
- Dehşet anları, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde A.K'nın Eroğlu'nu tokatlayıp, darp etmesi ve eşyaları dağıtması yer aldı. Gözü dönmüş A.K.'nın Eroğlu'nu darp ederken,"Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik"diyerek tehditler savurduğu da duyuldu. Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.