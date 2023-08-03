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Gözü dönmüş LGBT'li kliniği basıp veterineri darp etti: Saldırgan trans serbest bırakıldı

Ankara'da A.K. adlı trans, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşıyla kliniği basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu tokatlayarak, feci şekilde darp etti, eşyaları dağıttı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, veterinerin şikayeti üzerine karakola götürülen saldırgan LGBT'li A.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Maddi ve manevi büyük mağduriyet yaşayan veteriner Eroğlu, "Kendimizi güvende hissedemiyoruz. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil" diyerek adaletin yerini bulmasını istedi.

13:30 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
LGBT'li saldırganın veterineri darp edip kliniğe maddi zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

LGBT'li saldırganın veterineri darp edip kliniğe maddi zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

LGBT'li dehşeti, önceki gün Çankaya ilçesinde Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğinde meydana geldi.

A.K, isimli trans, erken doğum yapan kedisini, enfeksiyon kaptığı için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü. LGBT'li A.K, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı. Saldırgan LGBT'li, Eroğlu'na tokat atıp, saçından çekerek ve başına vurarak feci şekilde darp etti. Klinikteki eşyaları da dağıtan gözü dönmüş trans, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Tehdit üstüne tehdit: Sana daha neler yapacağım

  • Dehşet anları, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde A.K'nın Eroğlu'nu tokatlayıp, darp etmesi ve eşyaları dağıtması yer aldı. Gözü dönmüş A.K.'nın Eroğlu'nu darp ederken,
    "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik"
    diyerek tehditler savurduğu da duyuldu. Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'Önce tokat attı: Sonra darp etti'

Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapması ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi. Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu,
"Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Durumu kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı"
dedi.

LGBT'li saldırgan serbest: 'Kendimizi güvende hissedemiyoruz'

Şüphelinin serbest bırakıldığını ve hala büyük korku yaşadığını anlatan Eroğlu,
"Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Üstelik çok ciddi maddi kaybım da var. Bunun için de bir şey yapılmasını istiyorum. Hayvanlarla uğraşmak değil insanlarla uğraşmak yorucu oluyor. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için hala şok içerisindeyim. Bunun bir karşılığı olmalı. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil. Çok kızgın ve öfkeliyiz. Bunun bir karşılığı olsun"
ifadelerini kullandı. 


ODTÜ mezuniyet töreninde LGBT paçavrasıyla provokasyon yaptılar
ODTÜ mezuniyet töreninde LGBT paçavrasıyla provokasyon yaptılar

Uşak Üniversitesi'nde yaşanan skandalın ardından bu kez Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığının sözde bayrağı açıldı. ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreninde taşınacak mesajların 'Cumhuriyetin 100. yılı' temasına uygun olması şartı getirmişti. Yine rektörlük tarafından mezuniyet töreninde yürüyüş yapan öğrenciler Türk Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşıyamayacak kararı alınmıştı. Tören için alınan kararları hiçe sayan eşcinsel provokatörler, sapkınlığın sözde bayrağı olarak adlandırılan LGBT paçavrasını açtı. Yaşanan skandalın ardından sosyal medyadan tepki yağarken, üniversitenin harekete geçerek soruşturma başlatması bekleniyor.

#LGBT
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