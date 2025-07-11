Güneş paneli çalarken mahalleli kıskıvrak yakaladı: 200 bin liralık paneli 20 bin liraya satıyorlar

Karaköprü ilçesinde bulunan bir bağ evinin güneş enerjisi panellerini çalmak isteyen 2 şüpheli, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin ellerini bağladığı şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Ağılcık Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine giden 2 şüpheli, duvardan tırmanıp damın üzerindeki güneş enerjisi panellerini çalmak istedi.
Şahısların panelleri sökerken yararlandıkları el fenerinin ışığını fark eden mahalleli, evin etrafını sararak hırsızlık şüphelilerini kıskıvrak yakaladı.
Elleri bağlanan şüpheliler, olay yerine çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şahısların yakalandıktan sonra cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde ellerinin bağlandığı görüldü.
Elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışan şahısları uyaran mahalleli "Utanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi.
Şahısların panelleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalandığını söyleyen Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, "Saat gece 01.30 falandı. Akrabalarımızdan biri telefonla beni aradı. Hırsız olduğunu ve yakaladıklarını söyledi. Toplam 7-8 kişi gidip hırsızları suçüstü yakalamış. Ben de oraya gidip karakola haber verdim. Jandarma geldi, hırsızları onlara teslim edip geri döndük." dedi.