Son seçim anketi: Erdoğan yüzde 50 ile açık ara önde

Cumhurbaşkanlığı seçimine beş aydan kısa bir süre kala, araştırma şirketi Areda Survey’in yaptığı seçim anketi vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

6 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 4 bin 900 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşlara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

YÜZDE 40,8'İN TERCİHİ AK PARTİ

Katılımcıların yüzde 40,8'i bu pazar genel seçim olsa AK Partiye oy vereceğini söyledi.

CHP yüzde 22,6 ile ikinci sırada, MHP 10,3 ile üçüncü sırada, HDP ise 10,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

TERCİH YİNE ERDOĞAN

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası rakiplerine büyük fark attığı gözlendi.

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Katılımcıların yüzde 50'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın ismin yüzde 16,2 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nu yüzde 14 ile Mansur Yavaş takip etti.

Soruya 'Selahattin Demirtaş' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 9,7 oldu.

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