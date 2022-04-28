HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Yeni dönemin başlaması gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi havalimanında basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Suudi Arabistan ile yeni bir dönemin başlaması gayreti içinde olacağız" dedi. Ayrıca kendisine tehditler savuran CHP'li Özgür Özel'e de dava açacağını ifade etti.