HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı

Tekirdağ Ergene’de nevruz kutlaması adı altında terör örgütü PKK lehine slogan atılması ve örgüt marşlarının çalınmak istenmesine yönelik yürütülen soruşturmada 4.dalga operasyon 26 Nisan'da yapıldı.
10 PKK sempatizanının gözaltına alındığı operasında PKK adına baroya kayıtlı bir avukatı tehdit ettiği iddia edilen HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk de yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
HDP'li Direk çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.