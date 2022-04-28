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Gündem HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı
POLİTİKA

HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı

Tekirdağ’da yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı
HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk

Tekirdağ Ergene’de nevruz kutlaması adı altında terör örgütü PKK lehine slogan atılması ve örgüt marşlarının çalınmak istenmesine yönelik yürütülen soruşturmada 4.dalga operasyon 26 Nisan'da yapıldı.

10 PKK sempatizanının gözaltına alındığı operasında PKK adına baroya kayıtlı bir avukatı tehdit ettiği iddia edilen HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk de yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

HDP'li Direk çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

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