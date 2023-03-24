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HDP’ye iki bakanlık sözü

14 Mayıs’ta aday çıkarmayarak Millet İttifakı’na nefes aldıran HDP’nin bunun karşılığını iki bakanlık ile alacağı konuşuluyor. 6’lı Masa ortaklığı gibi bu da üstü örtülü olarak sağlanacak. HDP ile resmi bağı olmayan ancak çağrışım yaptıracak isimler kabineye alınacak. Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 HDP ‘vizeli’ ismin bakanlık koltuğuna oturacağı hesap ediliyor.

04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Altılı Masa.

Altılı Masa.

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘destek’ niteliğinde karar alarak 14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıklayan HDP’nin bunun karşılığını olası seçim galibiyetinde kabinede iki bakanlıkla alacağı iddia edildi.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın lokomotif partisi HDP’nin aday çıkartmamasının siyasette oluşturduğu dalgalanma sürüyor. 6’lı Masa’daki ‘paylaşım denklemini’ bu gelişmenin nasıl değiştireceği kulislerin bir numaralı konusu.

HDP KONTENJANINDAN

Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tarafından dillendirilen ve masada krize neden olan “HDP’ye bakanlık verilebilir” çıkışının gerçek olması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre HDP, desteğinin karşılığını bakanlık alarak görecek. İki HDP’li isme bakanlık verilebileceği ifade ediliyor.

FORMÜL DE HAZIR

Kabinede iki koltuğun HDP kontenjanından isimlere tahsis edilebileceği belirtiliyor. Bunun ise HDP’li olduğu bilinen ama resmi olarak HDP’li olmayan isimlerle sağlanabileceği vurgulanıyor. Şimdiden isim telaffuz edilmekle birlikte bir kadın ile bir erkeğin HDP adına kabineye gireceği iddia ediliyor.

DENKLEM DAHA DA KARIŞTI

Bu iddianın gerçek olması 6’lı Masa’da bölüşüme ilişkin kartları da yeniden dağılacak. CHP ve İYİ Parti, diğer ortaklarla eşit paylaşıma mesafeli. Böyle bir durumda masadaki bazı ortaklıklar ya feragatta bulunacak ya da HDP’nin gönlünü etmek için bakanlıkların bölünmesi ya da ihdas edilmesi gündeme gelebilecek. HDP’li temsilin yüksek bürokraside tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ise merak ediliyor.



#Altılı Masa
#HDP
#Bakanlık
#kontenjan
#aday
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