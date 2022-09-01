İBB borç batağında yüzüyor: Otobüsler sefere çıkamıyor olan vatandaşa oluyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sefer de İBB, 110 araç sahibi firmaya ödeme yapmadığı için söz konusu otobüslerin sefere çıkmadığı ortaya çıktı. Firmanın alacakları toplam 300 bin TL iken, İBB'nin toplam borcu ise 50 milyon TL'ye ulaşmış durumda.

Abone Ol