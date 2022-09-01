Gündem İBB borç batağında yüzüyor Otobüsler sefere çıkamıyor olan vatandaşa oluyor
POLİTİKA

İBB borç batağında yüzüyor: Otobüsler sefere çıkamıyor olan vatandaşa oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sefer de İBB, 110 araç sahibi firmaya ödeme yapmadığı için söz konusu otobüslerin sefere çıkmadığı ortaya çıktı. Firmanın alacakları toplam 300 bin TL iken, İBB'nin toplam borcu ise 50 milyon TL'ye ulaşmış durumda.

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Haber Merkezi Diğer
İBB borç batağında yüzüyor: Otobüsler sefere çıkamıyor olan vatandaşa oluyor
Foto: Arşiv.

İBB'ye 110 otobüsle hizmet verene Savaş Petrol Şirketler Grubu, İBB'den alacaklarını tahsil edemedikleri için otobüslerinin sefere çıkamayacağını açıkladı.

  • Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
  • İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri(İETT) Genel Müdürlüğü Planlama Daire Başkanlığı’na Savaş Petrol Şirketler Grubu’na bağlı 110 aracımızla hizmet etmekteyiz. İETT bünyesinde alacaklarımız olan paraları gününde alamadığımızdan 29.08 2022 tarihi saat 17:00’ye kadar İETT tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmadığından araçlarımıza yakıt alamayacağımızdan 30.08.2022/31.08.2022 tarihleri arasında araçlarımız sefere çıkamayacaktır. Bundan dolayı tarafımıza ödeme gelmediği için İstanbul halkının mağduriyetini önlemek adına durumumuzu beyan eder gereken tedbirlerin alınmasını arz ederiz.

'Büyükşehir çalışıyor' imajı vermeye çalışan İBB'nin yolu kapatarak otoyol kenarına çektiği araçtan yalnızca bir işçi indi
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'Büyükşehir çalışıyor' imajı vermeye çalışan İBB'nin yolu kapatarak otoyol kenarına çektiği araçtan yalnızca bir işçi indi

İBB dikey bahçelerin yerine koyduğu reklam panolarını kaldırdı: Vatandaş tepkili
FOTOĞRAF 8
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İstanbul'da kara yolları kenarında bulunan ve yeşilliğiyle dikkati çeken dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu öne sürülerek İBB tarafından sökülmeye başlandı.<br>
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Çiçeklerin yerine \"Konuşan Duvarlar Projesi\" kapsamında grafiti yapılacağını duyuran İBB, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı. Gelen tepkiler üzerine grafiti çalışmasına son verilerek sarmaşık bitkiler dikileceği açıklandı.<br>
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Aradan geçen sürede birçok dikey bahçe belediye ekipleri tarafından söküldü. Boş kalan bazı duvarlara temmuz ayı başından itibaren devasa reklam panoları asıldı.<br>
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında, Ankara istikameti Altunizade mevkisinde dikey bahçelerin söküldüğü duvara asılan üç büyük reklam panosu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söküldü.<br>
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İBB tarafından D-100 kara yolu ve çevre yollarında yer alan çok sayıda dikey bahçe kurumaya terk edilip sökülürken bahçelerin bulunduğu duvarlar ise boş kaldı.<br>
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\"4 senedir yapılan bir şey yok\"<br><br>Kent sakinleri, dikey bahçelerin kaldırılıp yerlerinin boş bırakılmasına tepki gösterdi.<br><br>Dikey bahçelerin kaldırılmasının İBB'nin beceriksizliği olduğunu dile getiren bir vatandaş, \"4 sene aşağı yukarı bitiyor, 4 senedir yapılan bir şey yok.\" dedi.
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Başka bir vatandaş ise dikey bahçelerin kaldırılmasının yanlış olduğunu anlatarak, \"Aferin, söksün, yapılacak olanları da yapmasın.\" ifadesini kullandı.<br>
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Metrodaki yürüyen merdivenlerin bozuk olduğundan şikayet eden bir kişi de nefes nefese kaldığını belirterek, merdivenleri çıkarken zorlandıklarını kaydetti.<br>
İBB dikey bahçelerin yerine koyduğu reklam panolarını kaldırdı: Vatandaş tepkili
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi.
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