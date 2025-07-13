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İBB'deki yolsuzluğun sonucu bitmeyen projeler

İBB'deki yolsuzluğun sonucu bitmeyen projeler

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

2019’da İBB’yi devralan CHP’li yönetim, şehrin sorunlarına çözüm olmak bir yana tamamlayamadığı projelerle İstanbulluları canından bezdirdi.

Projelere harcanması gereken bütçe Ekrem İmamoğlu ve haraç çetesinin yolsuzluklarına akınca, yatırımlar da hizmet de durdu.

İstanbullunun paralarını hizmet yerine yolsuzluğa ayıran CHP’li belediyenin, proje, ihale ve borçlanma süreçlerini tamamladığı halde yarım bıraktığı onlarca işi var. İşte onlardan bazıları:

* Büyük vaatlerle duyurulan yerli raylı sistem aracı “Tram34” seçim döneminden sonra bir anda ortadan kayboldu.

* İstanbul’un 39 ilçesini tek çatı altında tanıtacak Topkapı Kent Müzesi, bir türlü tamamlanamadı. 2016’da kaba inşaatı biten müzeye İBB tek çivi bile çakmadı.

* Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı yıllardır tamamlanmadı.

* Feshane-Bayrampaşa Tramvay Hattı ihalesi yapıldı ama inşaat bir türlü başlamadı.

* Pendik Merkez-Kaynarca-Fevzi Çakmak Metro Hattı 80 milyon avroluk iç borçlanma desteğine rağmen bitirilemedi.

* AB’den 110 milyon avroluk kredi alınan Ümraniye-Göztepe Metro Projesi hâlâ beklemede.

* Kabataş Transfer Merkezi'nde de inşaat halindeki alanda herhangi bir çalışma yürütülmüyor.

* Kiptaş’ın Mart 2023’te başlattığı kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında 2 yılda 30 bin başvuru geldi ancak sadece 5 apartman yenilenebildi.

* Fatih’teki Reşat Nuri Güntekin Sahnesi yenileme bahanesiyle geçen yıl yıkıldı ve hâlâ inşaat halinde.




#Yolsuzluk
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
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