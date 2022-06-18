Gündem İçişleri Bakanı Soylu Altılı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Altılı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerini hedef aldı. Türkiye'nin gelişmesinin ve büyümesinin intikamını alamadıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Altılı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar." dedi.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soylu: Altılı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, Haziran ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Partililerin salonu doldurduğu toplantıda, Bakan Soylu’ya yoğun ilgi vardı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerini hedef aldı. Türkiye'nin gelişmesinin ve büyümesinin intikamını alamadıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Altılı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar." dedi.

Bakan Soylu duyurdu: 'Ape Musa gücünden' iki terörist öldürüldü
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Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Biz batı değiliz, Amerika değiliz. Bizim ecdadımızda kardeşlik var. Telabyad’a gittiğimde orada huzurundan güveninden kardeşliğe kadar bir coğrafyayı nasıl bir emin belde haline getirdiğimizi görüp Gaziantep e geldik. AK Parti’nin 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir devrim gerçekleştirdi. Gaziantep bir ekonomi lokomotifi olmuştur. Siz Gaziantep AK Parti teşkilatının toplantısına bir kere değil bin kere gelsek de size borcumuzu ödeyemeyiz.

"BU ÜLKEDE İNSANLAR 'BEN KÜRDÜM' DİYEMEZDİ"

Bugün üniversite sınavı vardı. Sınava giremezlerdi. Orduevlerinde başörtülüleri geri çevirirlerdi. Bu ülkede insanlar ‘Ben Kürt’üm, Alevi’yim’ diyemezlerdi. Siz bir siyasi parti değilsiniz bu medeniyetin en büyük hareketisiniz. Siz Türkiye’de vesayet kalelerini tek tek yıktınız. Bize Amerika’da Avrupa’da parmak sallayanlara nasıl ders verileceğini ve nasıl yerden yere vurulacağını gösterdiniz. Bu ülkede millete hizmet edenlere hep bedel ödetmek istediler. Karalayıp iftira attılar. Ülkeyi zayıf düşürerek siyaseti yerle yeksan etmeye çalıştılar. Her yıl karşımıza Adnan Menderesin idam fotoğrafını çıkarıp ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı da de böyle yapacağız’ diyenlere karşı buradayız.

"ALTILI DEĞİL 6 BİN MASA DA KURSALAR BU MİLLETİ DURDURAMAYACAKLAR"

Para, silah göndermeyin, vicdanlarınızı tamir edin. Bütün bunlar yapılırken hep beraber yaşadığımız olaylar var. Gezi olaylarından önce, zengin ve güçlü bir Türkiye istemediler. Ne yaptılar gezi olaylarını çıkardılar. Taksimdeki olayları TV’lerden naklen verdiler. Marmaray’ından Avrasya tüneline kadar hep beraber büyük adımlar atmıştık. AK Parti dolu dizgin gidiyordu. Oyunu bozmak istediler. Gezi olayları, 17-25 darbesi ve 6-8 ekim olaylarıyla sadece İstanbul’da değil tüm doğu ve güneydoğuda fitneyi ve fücuru ortaya koymaya çalıştılar. 17-25’te Türkiye’nin gelişmesinin ve büyümesinin intikamını alamadılar. Bu kez de ellerindeki elemanlarla FETÖ’yle birlikte hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştılar. 6’lı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar.

İçişleri Bakanı Soylu: Biz Batı değiliz bizim geçmişimizde sömürge yok
OYNAT 02:01
İçişleri Bakanı Soylu: Biz Batı değiliz bizim geçmişimizde sömürge yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. Amerika ve Avrupa'nın gittikleri coğrafyalarda karışıklık çıkardıklarına değinen Soylu, 'Afganistan'a gittiler, yaşanmaz hale getirdiler ve oradan çıktılar. 'Irak'a demokrasi getireceğiz' dediler ve Irak'ı karıştırdılar. Terör örgütlerinin otoritelerini yok etmesini sağladılar. Biz Batı değiliz, bizim geçmişimizde sömürge yok. Bizim ecdadımızda kardeşlik var.' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ: BİZİ LGBT'Yİ YAPACAKMIŞ

Siz yıllar önce bu ülkenin altına yerleştirilen dinamitleri ve fay hatlarını onarılabileceğini gösterdiniz. 28 Şubattan sonra ben dindarım diyebilmek mümkün değildi. Bu milleti hep ürkütüp korkuttular. Bize parmak sallayanlara oyun kuranlara karşı AK Parti teşkilatları olarak bu ülkenin vesayete karşı korkusunu üzerinden aldınız. Millete cesaret verdiniz. Kim ne söylerse söylesin. Siz istikametinizi bozmayın. İşin önemli bir bölümünü geçtik. Şimdi onlar yeni bir oyun içerisine giriyorlar. Kılıçdaroğlu geçen hafta terörle mücadele yasasını değiştireceklerini açıkladı. Devletin teröre karşı elini koluna bağlamak istiyor. Eski günlere geri dönmek istiyor. Açık açık büyükelçilere gidip onlardan talimat alanlar hangi talimatları aldı diye kimse düşünmesin bu talimatları aldılar. Bizi cinsiyetsizleştirip, LGBT’yi yapacaklarmış. Sen çok istiyorsan kendi yakınlarından başla. Sen bu milletin ahlakıyla neden uğraşıyorsun. Kılıçdaroğlu sana istikamet vereyim. İlla yürüyeceksen evlatlarını terör örgütü PKK’dan almak isteyen HDP il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerinin yanına yürü.

Tam üç bin yıllık

Tam üç bin yıllık

​Adana'daki kazılarda bulundu.
İlk kez görücüye çıkacak

'İlk kez görücüye çıkacak'

Mevlana'nın kıyafetlerinden boyu ve kilosu tespit edildi.
İçişleri Bakanı Soylu: Altılı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım.

​Hem fiyatı hem de kilolarıyla dikkat çektiler.

​'Bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim.'

​Pençe-Kilit'in Sivaslı şehidi 'İçime doğuyor' diyerek vasiyet etmiş.

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