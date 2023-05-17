İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedeleri otelden kovan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma

"Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarını tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda bilgilerinize ve gereğini önemle rica ederim"