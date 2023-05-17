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İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedeleri otelden kovan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık sorumlular hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

16:05 . 17/05/2023 Çarşamba
DHA
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi seçim sonrası depremzede vatandaşlara yardımları kesmeye başladı.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi seçim sonrası depremzede vatandaşlara yardımları kesmeye başladı.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında hüsrana uğrayan Yedili Masa'nın ortağı CHP hıncını depremzedelerden çıkardı.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçimin faturasını kente yerleştirilen depremzedelere kesmek istedi.



Depremzedeleri otelden atmaya kalktılar

Belediyenin, Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asıldı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

AFAD devreye girdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. AFAD'dan gönderilen yazıda,
"Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarını tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda bilgilerinize ve gereğini önemle rica ederim"
denildi.

İçişleri Bakanlığı harekete geçti

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik zulmü büyük tepki topladı. İnfiale neden olan olay sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır.''


#Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
#İçişleri Bakanlığı
#Depremzedeler
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