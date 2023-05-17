İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedeleri otelden kovan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi seçim sonrası depremzede vatandaşlara yardımları kesmeye başladı.
Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında hüsrana uğrayan Yedili Masa'nın ortağı CHP hıncını depremzedelerden çıkardı.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçimin faturasını kente yerleştirilen depremzedelere kesmek istedi.
Depremzedeleri otelden atmaya kalktılar
Belediyenin, Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asıldı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.
AFAD devreye girdi
İçişleri Bakanlığı harekete geçti
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik zulmü büyük tepki topladı. İnfiale neden olan olay sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.