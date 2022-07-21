Gündem İçişleri duyurdu PKK terör örgütünden kaçan bir kişi daha teslim oldu
ANKARA

İçişleri duyurdu: PKK terör örgütünden kaçan bir kişi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri duyurdu: PKK terör örgütünden kaçan bir kişi daha teslim oldu
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 61'e yükseldi" denildi.

MSB duyurdu: İki terörist teslim oldu
GÜNDEM
MSB duyurdu: İki terörist teslim oldu

3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Teslim olan PKK'lı örgüte nasıl katıldığını anlattı: Piknikten PKK’ya
GÜNDEM
Teslim olan PKK'lı örgüte nasıl katıldığını anlattı: Piknikten PKK’ya
İkinci yarı başladı

İkinci yarı başladı

​Başakşehir, evinde Maccabi Netanya ile oynuyor
Havuz partisinde obruk felaketi

Havuz partisinde obruk felaketi

​Bir anda yarıldı, iki kişiyi içine çekti.
Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın

Dolmabahçe'deki imza törenine Erdoğan ve Guterres katılacak.

'​Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü.'

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​Koronavirüse yakalanan Biden sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

​İstanbul ve diğer çevre iller de sallandı.

​Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler.

​Sırrı ortaya çıktı ama numuneler alındı incelemeler sürüyor.

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.

Beyaz Saray 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.