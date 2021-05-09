İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mutlu bir bayram yaşatmak için içerisinde giysi ve ayakkabının olduğu bayram paketi hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, daha önceden sosyal incelemeler neticesinde tüm ilçelerde belirlenmiş olduğu ihtiyaç sahibi aileleri kırsal mahallelerde ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayramlıklarına kavuşmayı heyecanla bekleyen çocuklar ekipleri görünce mutlu oldu. Daha önceden belirlenen ihtiyaca göre ayakkabı ve giysilerine kavuşan çocukların yüzlerinden gülücükler eksik olmadı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bir çocuğu mutlu etmenin en güzel bayram olduğunu belirtti.

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Demirtaş, “Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın yaşandığı en güzel günlerdendir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, “Çocuk Gülerse Dünya Güler” diyerek şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına çiftte bayramı yaşatmak için yola çıktık. Kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek bayramlıklarını hediye ettik. Çocuklarımızın mutlu olması, gülümsemesi ve ailelerinin bu ihtiyacını gidermek bizim için en güzel bayram oldu. Bu mutluluk bizi daha fazla çalışmaya motive ediyor.” dedi.