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POLİTİKA

İlk uçak gemimiz denizde

Türkiye’nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu dün ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nin kuru havuzundan çıkarılan gemi 1 yıl sürecek testlerin ardından envantere girecek. Donanma, TCG Anadolu ile dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasına girecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
TCG Anadolu Gemisi
TCG Anadolu Gemisi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en büyük deniz platformu olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun deniz testleri dün başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilk milli uçak gemisi olan TCG Anadolu, inşasına devam edilen Tuzla’da Sedef Tersanesi’nin kuru havuzundan çıkarılarak denizle buluştu. Gemi, 4 Mayıs 2019’da suya indirilmişti. ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan TCG Anadolu’nun deniz testleri yaklaşık bir yılda tamamlanacak ve gemi 2021’de envantere girerek göreve başlayacak.

TCG Anadolu Gemisi

ÖNEMLİ BİR GÜÇ ÇARPANI

Türk donanmasını ‘denizden güç aktarma kabiliyetine sahip dünyanın sayılı Deniz Kuvvetleri arasına yerleştirecek olan TCG Anadolu, 16 adet uçak ve asgari 32 helikopter taşıyabiliyor. Türkiye, TCG Anadolu’ya kavuştuğunda 1500 kişilik çıkarma gücüyle deniz aşırı görevlerde büyük bir kabiliyete erişecek. İlk etapta havuzlu çıkarma gemisi olarak tasarlanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hedefimiz 2023’te uçak gemisi olmalı” direktifi üzerine 2016 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla uçak gemisine dönüştürülen TCG Anadolu envantere girdiğinde TSK’nın uzak coğrafyalara yönelik harekât kabiliyeti katlanacak.

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi havadan görüntülendi
EKONOMİ
Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi havadan görüntülendi

SUDA SEYYAR HAVA ÜSSÜ

Anadolu gemisinin test için denize açılmasını gösteren görüntüler heyecanla izlendi.

TCG Anadolu ile birlikte Deniz Kuvvetleri, binlerce kilometre uzaktaki çeşitli noktalarda istediği ölçüde varlık gösterebilecek. Adeta seyyar bir hava üssü olan TCG Anadolu sayesinde hedef bölgedeki faaliyetler taarruz uçakları ve diğer hava vasıtalarıyla desteklenebilecek; hiçbir şart, kısıtlama veya koşula tâbî olmaksızın milli veya uluslararası harekâtlar dünyanın pek çok noktasına yönelik yürütülebilecek. Gemide komuta kontrol fonksiyonları en az karada konuşlu sistemler kadar etkinlikle yerine getirilebilecek. Gemi, modern keşif gözetleme sistemleri ve son teknoloji ürünü savunma sistemleriyle mücehhez olacak.

SIRA UÇAK TEDARİKİNDE

  • Türkiye’nin ilk milli uçak gemisi testler için denize açılırken şimdi sıra, geminin üzerine konuşlanacak uçakların seçimi ve tedarikine geldi. Türkiye, TCG Anadolu üzerine F-35B uçakları yerleştirmeyi planlıyordu. Rusya’dan S-400 alınması sonrası Amerika’nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte farklı seçenekler de gündeme alındı. Halen kısa mesafe kalkış dikey iniş (STOVL) özelliğine sahip diğer uçaklar üzerinde çalışılıyor. F-35B’ye alternatif olarak ABD-İngiliz ortaklığı ürünü AV-8B Harrier, Rus Su-33 ve MİG-29K, Çinli J-15, Fransız Rafale-M, yine ABD-İngiliz yapımı T-45 Goshawk ile ABD’li F/A-18 Hornet ile Super Hornet gibi uçak modelleri bulunuyor.

Uçak gemimiz göründü
EKONOMİ
Uçak gemimiz göründü
İlk uçak gemimiz denizde

İlk uçak gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
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