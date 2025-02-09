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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 PKK'lı terörist etkisiz

11:489/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.


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#MSB
#PKK
#terör operasyonu

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