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İSKİ’ye ait tesiste yangın: İtfaiye ekipleri olay yerinde

İSKİ’ye ait tesiste yangın: İtfaiye ekipleri olay yerinde

17:1414/07/2025, Pazartesi
AA
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

İSKİ'ye ait arıtma tesisinde belirlenmeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri geldi.

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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