Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

18:1313/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına, polis, itfaiye, belediye ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, belediye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


#Ordu
#yangın
#geri dönüşüm tesisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu