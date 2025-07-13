Amasya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çayüstü köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.