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Amasya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Amasya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

18:3313/07/2025, Pazar
AA
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Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.​​​​​​​
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.​​​​​​​

Amasya'nın Suluova ilçesi Çayüstü köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Çayüstü köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.​​​​​​​


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