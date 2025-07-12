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Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

18:5112/07/2025, Cumartesi
AA
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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Hamitabat köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Avrupa Otoyolu kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa süreliğine Edirne istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu. Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinden takip etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Hamitabat köyünde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Avrupa Otoyolu kenarında yer alan ağaçlık alana sıçradı. Edirne istikameti kısa süre trafiğe kapatıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da bölgeye giderek çalışmaları takip etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu anızda ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.




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