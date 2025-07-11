Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarındaki anız tarlasında çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına arazöz, su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.
Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Alevlere arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.