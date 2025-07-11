Binalara yangın kalkanı: B1 sınıfı kompozit paneller aleve karşı direnecek

“B1 yangına dayanıklı ürün. Aleve karşı en az 45 dakika dayanıyor ve bina sakinlerine kaçış süresi sunuyor ürün. Bizde şu an bu malzemeler tercihe göre kullanılıyor, bir zorunluluğu yok. Ama Avrupa’da bunların kullanılacağı yerlerin standartları belli. Bizde de bu noktada Avrupa standartlarını yakalamak için düzenlemeler yapılacak”