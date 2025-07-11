Binalara yangın kalkanı: B1 sınıfı kompozit paneller aleve karşı direnecek

Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Cepheder) Başkanı Emre Ünaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kartalkaya otel yangını gibi faciaların bir daha yaşanmaması için binaların yangına dayanıklı malzemelerden inşa edilmesine yönelik tedbirler almaya hazırlanıyor. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te kapsamlı değişikliğe gidileceği öğrenilirken, ilgili sivil toplum kuruluşlarından da önerileri talep edildi. Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Cepheder) Başkanı Emre Ünaldı, bina cephelerinin alev geciktirici B1 sınıfı kompozit panellerden yapılması halinde olası yangınlarda bina sakinlerine 45 dakika bir kaçış süreci sağlanabileceğini açıkladı.
Çevre Bakanlığı, 1 temmuzda Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile mevcut binalarda, oteller de dahil olmak üzere yangın güvenliği önlemlerinin tamamlanması için verilen süreyi 31 Aralık 2025’e uzattı. Bu tarihe kadar binaların yangına dayanıklı hale getirilmesi için alınacak tedbirleri çalışacak olan bakanlık sivil toplum kuruluşlarından da önerileri almaya başladı.
AVRUPA STANDARTLARI UYGULANACAK
AVRUPA STANDARTLARI UYGULANACAK
Cepheder Başkanı Ünaldı, bina cephelerinde özellikle ısı geçirgenlik katsayısına uygun U değerlerinin olduğu yalıtım grubu ile yangına dayanıklı malzemeler için tedbirler alınacağını kaydetti. Yanan Kartalkaya otelinin cephesinde B1 yanmazlık sınıfında bir ahşap kompozit kullanılmış olması halinde ürün özelliğinden dolayı yangının geç yayılacağını anlatan Ünaldı,
“B1 yangına dayanıklı ürün. Aleve karşı en az 45 dakika dayanıyor ve bina sakinlerine kaçış süresi sunuyor ürün. Bizde şu an bu malzemeler tercihe göre kullanılıyor, bir zorunluluğu yok. Ama Avrupa’da bunların kullanılacağı yerlerin standartları belli. Bizde de bu noktada Avrupa standartlarını yakalamak için düzenlemeler yapılacak”
diye konuştu.
TOKİ VE EMLAK KONUTA TAM NOT
TOKİ VE EMLAK KONUTA TAM NOT
Binalarda yangınla mücadele için ilk önce yapı denetim sisteminin iyi kurgulanması gerektiğini anlatan Ünaldı,
“Bir bina yapılmadan önceki ürün seçimlerinden başlamalı yangınla mücadele. Bunların denetim altında olması lazım. Denetim gerekliliğini bakanlıkta dile getirdik” dedi.
Denetimlerde şikayet mekanizmasına gerek kalmaması için standart malzeme kullanımının önemli olduğunu vurgulayan Ünaldı, “Yani cephe yalıtımında hangi kalınlıkta ürünlerin kullanılacağı, U değerleri, yangın dayanıklılık sınıfları hepsi belirlenip sonra denetimleri yapılmalı”
dedi.
TOKİ ve Emlak Konut tarafından üretilen konutların bütün şartlara uyduğunu ve doğru malzeme kullanımının bu kurumlarda çok iyi denetlendiğini anlatan Ünaldı,
“Kontrolörler Emlak Konut ve TOKİ yapılarında malzeme kullanımına çok dikkat ediyor. Yeni yönetmelikle bunların hepsinin standarda kavuşturulması bekleniyor”
dedi.
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